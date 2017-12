L'ALBA DI NUOVO: IL NUOVO EP OMONIMO DISPONIBILE DA OGGI VIA THIS IS CORE!

Oggi a distanza di cinque anni dal loro ultimo capitolo discografico,torna con un nuovo EP omonimo pubblicato dain versione fisica e digitale. Un modo semplice e diretto per riprendere quanto si era interrotto con “”, rimettendosi in gioco su diversi aspetti: dalla produzione alla label.” è infatti stato registrato e prodotto dapresso idi Terni, mentre saràa licenziare il disco in versione fisica e digitale. Questo nuovo lavoro si regala tutto il background musicale del loro percorso, rielaborato e inserito in sette tracce di puro hardcore melodico, sancendo quella che comunemente viene definita maturazione artistica.