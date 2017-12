sono orgogliosi di presentare il ritorno dei:La band Francese torna in Italia questa volta da headliner per un tour che li vedrà protagonisti nei maggiori club d'Europa.Attivi dal 2008 ilungo questi 10 anni di attività si sono guadagnati un posto nell'olimpo del metalcore Europeo. Il loro sound aggressivo collegato ad una forte vena sinfonica e melodica ha fatto sì che la formazione parigina bruciasse tutte le tappe in men che non si dica diventando in poco tempo uno dei nomi di punta per tutti gli amanti del genere.Non perdetevi quindi questi due appuntamenti insieme ade soci e rimanete sintonizzati per quelli che saranno i 2 special guests di questo tour!Via Romolo Gessi 14 , BresciaVia Francesco Petrarca 180Calenzano (Firenze)TICKETS : TBADOORS : TBAPer Informazioni :info at hellfirebooking.com