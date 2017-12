È disponibile il video clip di “”, singolo estratto da “”, l’album di ritorno degli IN.SI.DIA uscito lo scorso aprile viaDiretto dadietro la macchina da presa, viene girato con l’ausilio di vari effetti speciali e ben 10 attori che prendono parte all’oscura storia di “Mai Perdere Il Controllo”.Uno sguardo introspettivo verso le complicate profondità dell’animo umano, troppo spesso messo alla prova dalle battaglie che ognuno di noi vive nel quotidiano, tutte diverse ma con un’oscurità comune che spesso rischia di far esplodere le persone in qualcosa che non vorremmo mai vedere.Per info riguardo la nuova release, ordinare i cd o il merchandise ufficiale, mp3, live dates, news e tutto quanto riguarda gli IN.SI.DIA è possibile visitare gli spazi web ufficiali:IN.SI.DIA Official FB PagePUNISHMENT 18 Records