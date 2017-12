Sono stati svelati stasera i dettagli riguardanti la quinta edizione delche si svolgerà ilal Live Club di Trezzo Sull’Adda (Mi).Queste, le band dell’edizione 2018 del festival:Il prezzo è, come l’anno scorso:99,00 Euro + diritti di prevendita per l’abbonamento ai 2 giorni49,00 Euro + diritti di prevendita per il singolo giorno.Vi saranno anche quest’anno i VIP Package:VIP camera singola– 2-days ticket (Aprile 28,29)– party esclusivo + acoustic show (Aprile 27)– VIP PASS (con accesso zona VIP)– 2 cene– esclusivi regali Frontiers Music– 4 free drinks– 3 Notti hotel 4* incl. colazione– camera singola– Navetta Hotel / Live Club€ 624.00 a personaVIP camera doppia– 2-days ticket (Aprile 28,29)– party esclusivo + acoustic show (Aprile 27)– VIP PASS (con accesso zona VIP)– 2 cene– esclusivi regali Frontiers Music– 4 free drinks– 3 Notti hotel 4* incl. colazione– cameradoppia– Navetta Hotel / Live Club€ 574.00 a personaVIP no hotel– 2-days ticket (Aprile 28,29)– party esclusivo + acoustic show (Aprile 27)– VIP PASS (con accesso zona VIP)– 2 cene– esclusivi regali Frontiers Music– 4 free drinks– NO sistemazione– NO Navetta€ 425.00 a personaMaggiori info: http://www.frontiersrockfestival.com/