Frank Bello ha scritto precedentemente:



È stato davvero speciale suonare per i nostri amici al Barrowlands. Abbiamo trascorso momenti straordinari e siamo certi che questo video sappia trasmettere l'incredibile interazione tra noi e l'energia.

Scott Ian ha scritto precedentemente:



È stato uno show davvero intenso, soprattutto quando ci si trova dinanzi ad un pubblico così folle che faceva andare il pavimento su e giù.

Charlie Benante ha scritto precedentemente:



È stata una sfida per noi suonare "Among The Living" dal vivo. Abbiamo suonato alcuni estratti del disco per anni, ma non l'abbiamo mai eseguito per intero. Suonare in studio è ben diverso rispetto a un palco. Dopo aver finito il concerto ci siamo sentiti così esaltati che saremmo di nuovo usciti a suonarlo ancora.

Le icone del thrash, più volte nominate ai Grammy,pubblicheranno "", l'atteso DVD dal vivo, il 27 aprile 2018. Registrate lo scorso 15 febbraio al concerto tutto esaurito alladi Glasgow, le due ore di "" contengono lo show intero, interviste, scene dietro le quinte e riprese sul tour bus, nel backstage, in hotel vari, eccetera. I pre-ordini sono attivi da ora su www.anthrax.com L'artwork è stato creato da(SLAYER, MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN). Il DVD si divide in due parti: nella prima glisuonano i brani preferiti scelti da i fan, tra cui "", "", "" e "". Nella seconda parte viene eseguito per intero il classico del 1987 "", con "", "", "", "" e altre." è stato prodotto, diretto, filmato ed editato dadi(OPETH, THE DAMNED, THE LEVELLERS), mentre del mixaggio si è occupato. Sono state utilizzate ben diciassette telecamere, comprese una giraffa e diverse telecamere mobili e Go-Pro.