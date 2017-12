STARSICK SYSTEM

Prima data del nuovo tour italiano, a febbraio a Pordenone

accoglie ufficialmente, anche nel roster booking, gli! La modern rock band sta per intraprendere un nuovo tour italiano che si svolgerà nel 2018. Oggi abbiamo il piacere di annunciarne il primo show.L'appuntamento è per il 16 febbraio all'di Fontanafredda (PN). Oltre agli, ci saranno altri guest che verranno annunciati a breve.La band ha pubblicato il secondo album "" lo scorso 23 giugno per, trainato dal singolo "", che ha visto la band muoversi dall'hard rock delle origini verso un rock più cupo e moderno. A fine ottobre glihanno intrapreso il loro primo UK Tour passando per città come Newcastle e Londra.Via Puccini, 141 - Fontanafredda (PN)Tutte le altre date del tour saranno annunciate ad inizio 2018.