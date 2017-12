Ecco una notizia bomba!Il prossimo 9 marzo, la Experience Hendrix e Legacy Recordings, divisioni della Sony Music Entertainment, pubblicheranno "", UN NUOVO ALBUM DELLA LEGGENDA, che conterrà 13 studio recordings fatti dal 1968 al 1970 ( 10 dei quali MAI PUBBLICATI PRIMA!).L'album sarà pubblicato in vari formats, CD, digital, e180-gram audiophile vinyl 2LP.Giova ricordare che "è il terzo volume di una trilogia di albums, che intendono presentare materiale inedito, iniziata con "Valleys Of Neptune" (2010) e "People Hell And Angels" (2013)