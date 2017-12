GUARDA IL VIDEO PER CONOSCERE I VINCITORI!

Qui non si gioca più: qui c'è in ballo la gloria e l'onore del vero metallo e di Roma, la capitale d'Italia.

Possiamo forse mancare il festival più glorioso, epico e battagliero del 2016???

Parole che facciamo di nuovo nostre con un evento storico,

quello dei grandi RIOT V,

per la prima volta a Roma

il 9 Dicembre 2017!

********Ricordate queste parole? Giusto due anni fa le usammo per definire un altro appuntamento romano assolutamente imperdibile, parlavamo dei Sacred Steel al Burn This Town festival.Formatisi nel 1976, ihanno segnato i momenti più intensi della storia dell’hard rock / heavy metal con classici quali “”, “”, “”, “”, “”.Ad accompagnarli in questa data imperdibile, due baluardi dell’heavy metal romano ed italiano.Ad aprire la serata nel loro debutto romano saranno i, autentica rivelazione del metal underground italiano con il loro “Where The Time Dwelt In” seguiti dai veri e unici “Difensori della Fede” italiani, gli spettacolariIl concerto si svolgerà alLocale facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici:Metro B Santa Maria del Soccorso o Ponte Mammolo.Linee Bus: 163, 450, 309. Notturni: N2, N23.Il costo del biglietto è di € 20 disponibile presso Ace Records (Viale Tirreno 131) oppure online (diritto di prevendita € 1,50).