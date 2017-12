sono lieti di presentare il lyric video di "", secondo singolo estratto da "", debut album degli AOR / Westcoast acts italiani" è stato rilasciato il 17 Novembre scorso via. La versione giapponese è invece in previsione per il 15 Dicembre 2017 viaPer festeggiare l'uscita insieme a tutti i fans ed agli amici, si ricorda che Venerdì 8 Dicembre è previsto il release party ufficiale aldi Vigliano Biellese (BI), in compagnia dei. Tutti i dettagli della serata sono disponibili a questo link LINKS ALL'ACQUISTO DI "XXENTY"Formato CD:Digitale: