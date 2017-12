’ non è da considerarsi il proseguimento del nostro progetto, ma un semplice omaggio in tiratura limitata (300 copie) al luogo in cui i membri della nostra band si sono conosciuti e hanno deciso di intraprendere insieme questo cammino. Le nostre idee si sono incontrate tra le mura di questa nostra seconda casa.’ contiene un brano dedicato alper il suo quinto anniversario, una cover di una brano dei), che sarà inserita in una compilation che uscirà in allegato ad un libro sulla famosa band ed un brano () che non sarà contenuto in nessun album.’ è dedicato ae a tutte le splendide persone che ci hanno sempre accolto con il loro inconfondibile sorriso.Sarà disponibile domani durante la festa del quinto anniversario del(Via Borgo Ticino 33 - Roma)