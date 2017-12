A 30 anni dalla pubblicazione di “” visionario EP d’esordio dei, una delle band più innovative e frontali della scena musicale tra la fine degli anni ‘80 e la seconda metà dei ‘90,, ovvero i ¾ della prima formazione dei Disciplinatha, tornano a dire la loro, sotto il nuovo marchio - sequelRimarcando il filo conduttore emotivo ed attitudinale mai spezzato, nemmeno dopo loscioglimento della band nel 1997, il formato utilizzato per il nuovo lavoro è lo stesso dell’album di esordio dei Disciplinatha “Abbiamo Pazientato 40 anni ora basta”, rieditoper l’occasione.Dunque un EP su vinile bianco; 6 brani che riconsegnano al panorama morale nazionalela creatività di un collettivo in grado di valicare confini stilistici e comunicazionali arrivandodritti al Cuore del presente.Il lavoro vede la collaborazione del coro alpino di Monte Calisio, già presente con i Disciplinatha per il live “”, evento reunion estemporanea, in occasione della presentazione del box antologico DVD documentario "” nel novembre del 2012.Nel nuovo albun regalano l'inimitaile patrimonio emotivo, culturale e corale della tradizione alpina Italiana in due sorprendenti brani, "" e ""., batterista di, è il motore ritmico dell’album mentre, indimenticata voce femminile dei Disciplinatha, affila taglienti melodie su “”. I testi sono frutto di una collaborazione con, voce e guida degli inimitabiliProduzione artistica, registrazioni e mixaggi sono stati curati dallo stesso Cristiano Santinipresso il Morphing studio di Bologna. Il mastering dell’album è stato curato dapresso la Maestà studio di TredozioData di uscita ufficiale di “” (vinile e digitale) è fissata per il 27/01/2018, l’album sarà distribuito da Contempo Records, storica etichetta discografica fiorentina.Da dicembre 2017 sarà possibile effettuare il pre-order dell’EP dal sito http://www.dish-is-nein.org Chi effettuerà il pre-order riceverà in anteprima la versione digitale dell’abum.Buon Rinascimento.