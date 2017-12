, frontman e chitarrista dell’unica band Sleaze Rock del continente africano,, nonché attore del comedy movie locale(2013), "colpirà" l’Italia a fine Dicembre. Si esibirà a Milano al, Via Carolina Romani 1, il 30 Dicembre 2017.Sarà il terzo tour internazionale di, a cui seguirà un tour completo tra Scandinavia ed Europa con glinel 2018, per promuovere "", il nuovo album uscito il 7 Ottobre 2017 e mixato, registrato e prodotto dalla rockstar svedeseAll’inizio di quest’anno Don si è esibito al, ad Adelaide, Australia, insieme ai membri dei. Cobra si è anche esibito condeideie come special guest perdi supporto anel 2009, durante il tour sud-africano.a livello nazionale ha partecipato ai principali festival del paese e a vari show televisivi in Sud Africa e UK.Web/Social Links: