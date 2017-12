Il repertorio è composto da brani personali dal sound molto originale e potente; le melodie, mai prevedibili, l'accuratezza nella stesura dei testi, i richiami nel genere che spaziano dal metal più tirato al rock blues, fanno di ogni brano un ascolto emozionante, mai scontato.

Sabato, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno sul palco, due band della scena underground italiana.L'evento organizzato dallo staffe avrà come di consueto il nome. Vedrà avvicendarsi sul palco:. A seguire dj Andrea fino alla chiusura.L'evento si svolgerà presso, Via Roma n. 6, 42049, Sant'Ilario d'Enza (RE).Paradiso. Il posto dove stare. Essere come gli altri vogliono che tu sia.Un mucchio di figli di puttana vuoti che hanno bisogno di compagnia e risposte facili.Privando se stessi di individualità che giudicano dallo status quo autoimposto.Vogliamo che questo paradiso cada, dobbiamo riconquistare il nostro posto in questa vita.Liberi di essere quelli che sono caduti dal cielo, incuranti di quelli che guardano dall'alto.Liberi di fallire a modo nostro.è nato nel pigro settembre 2003.Dopo lunghi anni di prove, songwriting, spettacoli dal vivo, sudore, dolore e tanta disgrazia, il primo album "" ha visto la luce nel 2012 ricevere feedback entusiastici da parte del pubblico e della stampa.Le dieci tracce di "" forniscono gli obiettivi della band e la visione personale dell'heavy metal attraverso l'interpretazione artistica delle lotte generate dalla vita.Dopo un cambio di formazione, la band inizia a scrivere un nuovo heavy motherfucking metal., band Heavy Metal di Firenze con venature Hard Rock e Prog.E' composta daalla voce,alla chitarra,chitarra,bassobatteria. Il nome del gruppo è un omaggio al Ponte Vecchio, monumento simbolo di Firenze e al sommo poeta Dante Alighieri che, con le immagini oniriche espresse nell'Inferno della sua Divina Commedia, ispira gran parte del lavoro del gruppo.I musicisti vengono tutti da esperienze pluriventennali nell'ambito dell'underground metal fiorentino.Il gruppo nasce verso la fine del 2013 dall'incontro fra Sascia Brizzolari (chitarra) e Silvia Agnoloni (voce); entrambi i musicisti vengono da moltissimi anni di esperienza nell'ambito dell'underground metal fiorentino e accarezzano l'idea di un gruppo dal sound originale, potente come l'heavy metal, ma non per forza legato ad un sottogenere preciso, con la possibilità di spaziare liberamente fra le varie influenze.Amano le atmosfere medievali proprie della loro città e scoprono che magicamente le idee musicali di Sascia si sposano alla perfezione con le melodie e i testi di Silvia.Nasce rapidamente un vasto repertorio di brani personali dove si mescolano sapientemente metal classico, prog, doom, gothic, dark, hard rock blues, senza mai perdere di vista i richiami alla cultura musicale propria di Firenze e del suo grande periodo storico.Con la prima line-up il gruppo si dedica per tutto il 2014 ai live e a settembre incide due promo in previsione della realizzazione di un cd.Ma a metà del 2015 alcuni componenti abbandonano il progetto e del gruppo resta solo il nucleo iniziale, composto da Silvia e Sascia.Inizia la ricerca di nuovi elementi che si risolverà con l'entrata nel gruppo di alcuni validi musicisti della scena metal fiorentina: Nico Cempini alla batteria e Antonio Maranghi (RRSS) al basso; si decide anche di inserire un'altra chitarra ed il ruolo viene ricoperto da Andrea Cardellino (L'Impero delle ombre).Il gruppo tornerà sul palco a Ottobre 2016 ed ha già in programmazione vari concerti sul suolo italiano per poi entrare in sala di registrazione e realizzare un album che conterrà 10-12 pezzi: uscita prevista per 2017 col titolo "".Hanno detto degliInformazioni sul locale:Pagine Facebook:​ https://www.facebook.com/bemoviebar/?fref=ts