Dopo il successo insperato dell'che ha visto alternarsi sul palco ben 24 gruppi con oltre 100 musicisti provenienti da tutto il nord Italia, siamo molto orgogliosi di annunciare la nuova edizione del festival, l'Anche quest'anno c'è spazio per 24 gruppi, divisi tra categoria originali e categoria tributi e covers. Il festival partirà con l'inaugurazione l'11 gennaio 2018 con un live molto speciale: l'evento, dove si festeggeranno i 50 anni dell'organizzatorecon brani estratti da tutto il suo percorso musicale e con la partecipazione di oltre 20 ospiti speciali.Il festival si concluderà il 10 maggio 2018 con la finale dei gruppi originali.Per tutte le info visitate il sito ufficiale: https://www.entropyfest.it/ Vi aspettiamo numerosi sia come gruppi che come pubblico.