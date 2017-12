tornano in Italia per tre concerti evento.Info qui Prevendite e disponibilità Biglietti:· Gli iscritti aldella band potranno accedere alle prevendite delle date di Roma e Padova già dalle ore 9.00 di venerdì 1 dicembre 2017 > www.pearljam.com · Gli iscritti aavranno modo di acquistare i biglietti per la data aglidi Milano tramite la prevenditadalle ore 12.00 di mercoledì 6 dicembre per 48 ore, registrandosi gratuitamente (o effettuando l’accesso al proprio account) su > www.livenation.it · Vendita generale su Ticketone Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati