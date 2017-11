Barley Arts e Rock in Roma presentano

PARKWAY DRIVE

UNICA DATA ITALIANA 2018

SPECIAL GUESTS: THY ART IS MURDER E EMMURE

Gli alfieri del metalcore australianoatterrano in Italia per un’unica data italiana; support d’eccezione i, a loro volta in Italia per l’unica data del 2018, e gli. L’appuntamento è assolutamente da segnare sul calendario:al, presso l’. I biglietti saranno disponibili online su, e nei punti venditaedsono reduci dal tour mondiale che ha accompagnato l’uscita del loro quinto lavoro, 2015), che ha debuttato al primo posto della classifica australiana degli album più venduti. Per il cantante, "".Lo show sarà aperto dal mix di deathcore e nu metal degli statunitensi, che dopo diversi cambi di formazione nel 2017 hanno pubblicato. Il compito di scaldare il pubblico prima degli headliner, invece, è affidato ai, giunti all’undicesimo anno di carriera e attualmente al lavoro su uno split EP dopo l’ultimodel 2016.Martedì 26 Giugno 2018Roma, Rock in Roma – Ippodromo delle CapannellePosto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto.