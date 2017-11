Laè orgogliosa di annunciare laedizione dell’annuale label-festival.Diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario Hard-Rock internazionale, grazie alle precedenti riuscitissime quattro edizioni, il quintosi svolgerà nei giorni di, nella consueta splendida venue deldi Trezzo Sull’Adda (Milano), locale tra i migliori in Italia e che si è dimostrato perfetto per un festival come il, grazie alla capiente sala, ad un impianto audio di prim’ordine ed all’ampio spazio esterno.Seguendo la formula ormai collaudata, sul prestigioso palco si avvicenderanno 14 bands internazionali, divise in due giorni, a partire dalle ore 15 e fino alle ore 24.Come consuetudine, il festival sarà anticipato da un esclusivo, strettamente riservato agli acquirenti dele guests, che si terràin luogo da comunicarsi.L’elenco delle 14 bands che parteciperanno al Festival, gli artisti che suoneranno all’, nonché i dettagli ed i prezzi relativi all’offertaverranno resi noti nelle prossime settimane.Le prevendite sono già disponibili da oggi presso gli abituali circuiti di vendita. Il prezzo è – come l’anno scorso:99,00 Euro + diritti di prevendita per l’abbonamento ai 2 giorni59,00 Euro + diritti di prevendita per il singolo giorno.Chi fosse interessato all’acquisto immediato del(limitato come sempre a solo 100 acquirenti) può scrivere a:Vi aspettiamo numerosissimi!