A pochi mesi dall’uscita dell’EP), iannunciano la loro partecipazione all’edizione 2018 del festivala Natz (BZ), il prossimoPrima dei loro cinque album, degli show sold out e degli opening di leggende come Def Leppard, Lynyrd Skynyrd, Bad Company e Alter Bridge, questi ragazzi del Kentucky erano solo dei teenagers che cercavano la loro strada nel mondo del blues. Sull’onda dell’acclamato lavoro del 2016 Kentucky, il quartetto pubblica, una collezione di grandi classici e rarità del blues reinventati in puro stile, e rende omaggio agli anni Sessanta, periodo fertile per il blues elettrico durante il quale i Maestri sono andati oltre ogni limite con sperimentazioni e volume sonoro. Questo EP include cover diSabato 23 Giugno 2018Natz (BZ), Alpen FlairInfo, line-up, biglietti e abbonamenti: www.alpen-flair.com