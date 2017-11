L'ALBA DI NUOVO: ENTRANO NEL ROSTER THIS IS CORE

NUOVO EP OMONIMO DISPONIBILE DAL 15 DICEMBRE

A dieci anni dalla sua nascita e a ben cinque dal loro ultimo capitolo discografico,torna a farsi sentire a modo suo, attraverso la musica, più precisamente con un nuovo EP omonimo disponibile dal. Un modo semplice e diretto per riprendere quanto si era interrotto con “”, rimettendosi in gioco su diversi aspetti: dalla produzione alla label. “” è infatti stato registrato e prodotto dapresso idi Terni, mentre saràa licenziare il disco in versione fisica e digitale. Questo nuovo lavoro si regala tutto il background musicale del loro percorso, rielaborato e inserito in sette tracce di puro hardcore melodico, sancendo quella che comunemente viene definita maturazione artistica. Dal punk rock di “” passando al rock duro di “” fino al punk-hardcore di “”. Un’evoluzione chiara e riconoscibile nelle sonorità più pulite e taglienti, altrettanto nei testi fortemente diretti e introspettivi, che lasciano spazio alla parte emotiva che Daniele (voce e autore) vuole trasmettere e condividere con il pubblico, mantenendo però fluidità e potenza nella parte musicale.L'artwork e la tracklist di "L'Alba Di Nuovo"