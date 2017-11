Il progettonasce nel luglio del 2016 dalle menti di(chitarrista),(bassista) e(batterista), che in virtù della loro consolidata amicizia mettono insieme tutte le loro energie con l'intento di ideare della propria musica originale. Il trio si dimostra subito affiatato e solido, tanto che nel tempo prende la direzione, anche per necessità, ma più per scelta, di gruppo interamente dedicato a musica strumentale.Tutta l’attenzione di conseguenza si focalizza sugli strumenti, sul suono e sull'emozione che si esprime anche senza una voce. Una sorta di piccola tribù che comunica e si racconta attraverso una chitarra, un basso e una batteria.Da qui glis’ispirano alla scena musicale “post rock strumentale” pur avendo un comune denominatore “rock progressive”.(Redenzione) è il video clip del primo singolo realizzato dagli. Un percorso interiore, un viaggio nel nostro io. Un viaggio che attraversa le varie fasi della vita, vari scenari. Lo scopo è appunto la redenzione intesa come una liberazione da sovrastrutture. Liberazione interiore per affermare appieno il proprio essere. La Redenzione è una conquista dell'anima, arrivare al punto in cui siamo realmente realizzati come individui privi di cose materiali.Il video è presente sul canale YouTube degli, mentre il brano è fruibile su tutti i digital store musicali.Il Link del video