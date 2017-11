È disponibile a questo indirizzo il video live di “”, title-track dell’ultimo album deiedito daLe riprese sono avvenute in occasione dello spettacolo tenuto dalla band il 28 Ottobre 2017 presso il, noto club comasco. Per la parte video la band conferma la fiducia adella, mentre per la parte audio si è affidata alle sapienti mani didegliPer info riguardo lae tutto quanto riguarda gliè possibile visitare gli spazi web ufficiali: