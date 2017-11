"Sono molto emozionato e felice di confermare che ho firmato un contratto discografico da solista con una delle etichette discografiche più importanti d’Europa, AFM Records!

A mio parere, AFM è una delle poche etichette oggi che cura lo sviluppo dell’artista, il loro team è veramente appassionato per quello che fanno e hanno idee fresche ed emozionanti. Abbiamo lavorato brevemente insieme all'album "Immortal" dei Firewind per il Nord America"

Nov. 28 - Derry, NH @ Tupelo Music Hall
Nov. 30 - Cleveland, OH @ Cleveland Agora
Dec. 01 - Detroit, MI @ The Token Lounge
Dec. 02 - Joliet. IL @ The Forge
Dec. 03 - Milwaukee, WI @ Shank Hall
Dec. 06 - Sellersville, PA @ Sellersville Theater
Dec. 07 - Brooklyn, NY @ Saint Vitus Bar
Dec. 08 - Stanhope, NJ @ The Stanhope House
Dec. 09 - Somerville, MA @ Once Ballroom