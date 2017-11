Nonostante l’uscita dal gruppo della ex cantante Dianne Van Giersbergen e le scarse prevendite, abbiamo cercato di mantenere gli accordi presi chiedendo di unificare il tutto in un unico show, promettendo più date al prossimo tour in promozione a un nuovo album previsto nel 2018. Ma nulla da fare: la band è stata, fin dall’inizio, un muro rispondendo sempre con un no, senza dare mai motivazioni. Avevamo trovato tante soluzioni per far andare bene il tutto ma, dopo vari confronti con la Napalm Events (ci teniamo a dire che loro sono stati disponibili a risolvere il tutto e cercare di trovare un accordo), abbiamo preso questa decisione e ci teniamo a ringraziare la Napalm Events per la serietà e la professionalità mostrata.

