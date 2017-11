Sarebbe impossibile non citarli se parliamo di metal estremo italiano, sono stati tra i precursori del genere al livello nazionale ed autori di perle assolute come "" e "", riuscendo ad arrivare sui palchi di tutto il mondo, tra cui quello dele con idel mai troppo compianto; isaranno aldi Erba il 13 Gennaio 2018 e sarà un evento davvero speciale, infatti la band registrerà la propria esibizione per poi usare il materiale per una pubblicazione ufficiale.A fare da opener per la serata uno dei newcomer di maggior successo per questa stagione 2017, gli! Attualmente il combo bergamasco è impegnato nelle date a supporto di "", il nuovo lavoro di recente pubblicazione viaUna serata davvero da non perdere per tutti gli amanti del genere.Centrale Rock PubEvento Facebook: Clicca QUI