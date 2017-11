DEEP AS OCEAN

Dopo il lyric video, oggi "Broken Dreams"

Cosa ci succede quanto sentiamo che le nostre emozioni, i nostri sogni, il fuoco che vive all'interno di ognuno di noi, si spegne?

Broken Dreams è un brano che racconta quanto sia difficile rimanere attaccati ai propri sogni. Il confine che separa il raggiungimento dei propri obiettivi con la caduta e la perdita di speranza è davvero sottile, e a volte può diventare un'ossessione che logora.

L'importante è mettersi sempre in gioco, mai mollare, e soprattutto bisogna rendersi conto che da ogni possibile caduta, esiste sempre una rinascita.

"From the ashes, Will I rise?"

Dopo il nuovo lyric video "", esce oggi il videoclip ufficiale "" del quintetto, band post metalcore da Milano.Si tratta del secondo brano estratto dal nuovo lavoro "", in uscita il prossimoperIl video è stato diretto dadi, a Caorle (VE). Queste le parole della band sulla nuova clip:presenteranno il nuovo lavoro il prossimo 23/12 aldi Rozzano (MI), per un release party da non perdere.