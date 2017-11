GLI SKILLET PUBBLICANO UNLEASHED BEYOND VENERDÌ 17 NOVEMBRE

Dopo lo strepitoso successo del loro album, acclamato sia dal pubblico che dalla critica, glipubblicano venerdì 17 novembre, per l', un'edizione deluxe dell'album dal titolo. L'edizione deluxe contiene le stesse tracce dell'album originale più cinque mai pubblicate prima d'ora inclusa una con, ex cantante dei. Ci sono inoltre 3 remix di brani contenuti inil primo singolo,il preferito dai fan e una magistrale interpretazione di, tratta dalla colonna sonora del recente film "".Tracklist:Glisono una band Christian rock di Memphis (Tennessee) formatosi nel 1996. In più di 20 anni di carriera hanno venduto più di 12 milioni di dischi in tutto il mondo, hanno ricevuto due nomination ai Grammy e vinto un Billboard Music Award per l'album certificato platino. Il singolo doppio platinoè stato l'ottavo brano rock più ascoltato sulle piattaforme streaming nel 2015, guadagnandosi il riconoscimento di “il singolo digitale più venduto nella storia del Christian rock”. L'album del 2013ha debuttato alla posizione #4 della Billboard Top 200 e ha ricevuto critiche entusiaste dal New York Times, Revolver, USA Today, Loudwire e molti altro. L'ultimo albumha debuttato alla posizione #3 della Billboard 200 e il primo singoloè stato #1 nella Rock Radio chart.Per maggiori info vai su