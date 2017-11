domenica 19 novembre

Manca sempre meno al ritorno deiin Italia.al Land Of Freedom di(MI). I maestri dello sleaze'n'roll svedese capitanati da Nicke Borg porteranno una setlist con i migliori pezzi della loro discografia insieme agli estratti dell'ultimo Four By Four, già un classico per i fans della band.Questi gli special guest e opening acts dello show, tutti orgogliosamente Made in Italy.Partiamo dagli, special guest ufficiali dell'evento. Dopo Reckless Love e Hardcore Superstar, un'altra importante tappa per la band italiana, alle prese con le registrazioni del nuovo album, successore del fortunato "Fury". ( Believe In Me Official Video Vedremo inoltre sul palco anche, in promozione al loro ultimo album "Vamp In Paradise" uscito a fine 2016 ( LA81 Official Video ), un mix di sleaze, punk, glam. Oltre a loro in azione, in veste solista dopo numerosi tour con Richie Ramone, Crybabys e altri importanti act della scena punk ( Such a Shame Official Video 25 € + diritti di prevendita28 € in cassa la sera dell'evento