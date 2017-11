", il primo full-length degli sleaze rocker svedesi, uscirà il 15 Dicembre 2017 via, distribuito dain Italia,in Giappone enel resto del Mondo.Con il loro primo EP e video " Old Flames Die Hard ", glihanno attirato l'attenzione del pubblico e ad inizio 2017 hanno deciso di entrare in studio di registrazione per registrare il loro debut album. Il risultato sono le dieci eccezionali tracce che compongono "", un possente e pericoloso mix di Scandi Glam e Sleaze Rock, accompagnato da un'indiscutibile presenza scenica e attitudine.Il front-manafferma: "”.Gradito ospite del disco è il cantante dei, che ha fornito le sue preziose backing vocals su “”. Il primo singolo, "", uscirà la prossima settimana sulle piattaforme digitali, accompagnato da un video su Youtube." Tracklist:Aerodyne Line-up:Web / Social Links: