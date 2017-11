"THE BOOK OF SOULS: LIVE CHAPTER" IN USCITA VENERDI' 17 NOVEMBRE

Glipubblicano "" venerdì 17 novembre. L'album è un live e contiene 15 tracce registrate durante il '', tour che ha toccato ben 39 Paesi in sei continenti tra il 2016 e il 2017 e che ha visto la partecipazione di più di due milioni di fan.Prodotto dae da, membro fondatore e bassista della band, l'album si basa sulla setlist di quest'anno ed è una testimonianza fedele dello show. Il live include 6 brani tratti da '', l'album più recente deiuscito nel 2015, più classici della band e brani favoriti dai fan.commenta ""., manager dei, aggiunge: "".' replicherà i formati originari dell'album ''. Sarà pubblicato in doppio CD deluxe - edizione limitata, doppio CD, triplo vinile e digital download.Dopo il tour mondiale del 2016-2017 a supporto del loro sedicesimo album in studio "", glitorneranno on the road nel 2018 con una serie di shows. Il "" inizierà il 26 Maggio da Tallinn (Estonia) e finirà il 10 Agosto alla o2 Arena di Londra.L'idea del "" è nata dal gioco e dal libro di fumetti legati alla band che prendono lo stesso nome. Il design del palco e la produzione in generale vedranno molte novità, la setlist riprenderà molti brani degli anni '80 con una bella manciata di nuovi pezzi.La band sarà live in Italia il 16 giugno all'interno del, il 9 luglio a Milano all'e il 17 luglio a Trieste in Piazza dell'Unità D'ItaliaQui di seguito la tracklist e le città dove sono stati registrati i brani