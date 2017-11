Per tutti gli amanti della musica liquida, oltre ad Apple Music, Spotify e compagnia bella questa di oggi potrebbe essere un'offerta interessante.Arrivato ufficialmente anche in Italia ad inizio settembre, oggi vi suggeriamo un'offerta che è partita da pochissime ore e che è sicuramente da cogliere al volo. Tutti i nuovi clienti che vogliono provare il servizio di streaming musicale di Amazon possono non solo sfruttare 30 giorni di prova gratuita, ma anche abbonarsi per tre mesi a soli 0,99€. In pratica con meno di 1€ potrete ascoltare musica illimitata per ben 4 mesi.Per chi non lo conoscesse,è un servizio analogo ai vari Spotify, Google Play Musica e Apple Music che vanta da subito un catalogo di oltre 50 milioni di brani. Simili anche i prezzi -, naturalmente senza interruzioni e senza pubblicità: ma per gli utenti Prime ci sono due mesi in regalo se si sottoscrive un abbonamento annuale (, quindi). C'è anche il canonico primo mese gratuito per chi vuole provare, ma non è previsto un piano gratuito con pubblicità come fa Spotify.È previsto anche un abbonamentosi possono connettere gli account di un massimo di sei membri di un nucleo famigliare. Anche qui è possibile sfruttare la stessa offerta di due mesi gratis se si è clienti Prime e si acquista un abbonamento annuale (costa quindi 149 euro).