Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group sono lieti di annunciare un party speciale per l'uscita di "", primo studio album degli AORsters biellesi. I Mindfeels proporranno dal vivo un set speciale di brani tratti dal loro debut album (in uscita il 17 Novembre via Art Of Melody Music), e divideranno il palco con i propri "fratelli" in musica Soul Seller, pronti a mettere a ferro e fuoco il palco dopo l'acclamata esibizione di supporto agli Harem Scarem durante il loro ultimo show milanese.Di seguito tutti dettagli della serata:LOCALE: Ned Kelly Australian Pub - Vigliano Biellese (BI)INIZIO CONCERTI: h. 22.30BIGLIETTI: Entrata gratuitaINFO: nedkelly@nedkellypub.it PRENOTAZIONI TAVOLI: tel. 015/510041