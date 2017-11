Novità per la all female band in continua evoluzione

Martina Ungarelli alla voce e Elisa Montin alla batteria

Nuovi cambiamenti per la all female rock band, che sta portando su tutti i migliori palchi italiani i brani del primo lavoro discografico "" () ed è già impegnata nella scrittura del secondo capitolo.A causa di impegni personaliha deciso con forte rammarico di abbandonare la formazione. Le KB la ringraziano per il bellissimo percorso fatto assieme e le augurano tutto il meglio.Questa scelta porta oggi ad annunciare due grandi novità per le KB, che continuano a contraddistinguersi per essere una band dinamica, in continua sperimentazione ed evoluzione.Per tutte le date già in calendario, sia in Italia che all'estero, alla voce ci sarà, attuale batterista della band, con numerose esperienze come cantante.L'altra grande novità è che alla batteria troveremo, giovane e talentuosa batterista professionista, che ha con orgoglio deciso di intraprendere il ruolo di session drummer per le prossime date della band.Musicista in diverse tribute band ufficiali italiane, vincitrice di numeri contest nazionali, insegnante di batteria dal 2012, ha partecipato in questi giorni al) in Indiana (USA), il più grande evento al mondo dedicato a batteria e percussioni, a cui seguiranno altre due esibizioni oltre oceano.Ecco il calendario completo delle date ad oggi annunciate, che vedranno sul palco la nuova line-up: