, bassista della hard rock/industrial metal band americana degliè morto ieri all'età di 46 anni per casue legate alla lunga malattia che lo aveva colpito al fegatoAd annunciare la sua morte sono stati il vocalisted il tastierisa della band, Justin Fowler, sui rispettivi profili socialUn concerto benefico in sua memoria sarà tenuto il 26 Novembre all First Avenue in Minneapolis.