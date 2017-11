"Rebel Circle Night": Dominance & Crisalide in provincia di Reggio Emilia

Sabato 18 novembre 2017, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno sul palco, due band della scena underground italiana.L'evento organizzato dallo staffe avrà come di consueto il nome. Vedrà avvicendarsi sul palco:A seguire dj Andrea fino alla chiusura.L'evento si svolgerà presso, Via Roma n. 6, 42049, Sant'Ilario d'Enza (RE).NESSUNA TESSERA RICHIESTA - INGRESSO GRATUITO(Death Metal - Reggio Emilia) - Facebook , band death metal, nascono a Rolo (RE) nel 1992.Nel 1999 viene pubblicato il primo disco () sotto la appena nata ma già molto ambiziosa. Da quel momento in poi icominciano una serie di live in giro per il nord Italia. Nel mentre però si susseguono avvenimenti che rallentano il percorso della band, tra cui cambi di line up. Dopo 10 anni di difficoltà, iritrovano la stabilità ed arriva il successore di "", ovvero "" del 2009, lanciato stavolta dalla nostranaAnno 2013: il sound cambia nuovamente e si porta su un death metal tecnico ma melodico allo stesso tempo, con sferzate emozionali ed oscure tipicamente black metal. Da questo mix nasce l'ultimo album prodotto fino ad oggi: "" uscito nel 2016 per l 'americana. Ihanno suonato con MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, MASTER, KRABATHOR, SKANNERS, CRYNG STEEL e tanti altri.(Thrash/Death - Vicenza) - Facebook , gruppo Thrash/Death, si sono formati nel 1994 a Vicenza.Hanno costruito subito un repertorio originale ed una delle prime composizioni è stata inclusa nella Compilation "".Nel 1995 decisero di auto prodursi la demo di esordio comprensiva di sei brani in 500 copie.I magazines italiani tributano aiuna grande affinità con i Sepultura grazie alla voce diEscono successivamente con la Compilation "".Nel 2004, con l'entrata nella band del chitarrista, nel 2005 un nuovo arrivo: il bassistae nel 2013,con l'arrivo del batteristala line-up e' al completo.Nel 2014 suonano alcon i Nightrage, nel 2015 alcon gli M-Pire of Evil con e nel 2016 entrano nella Famiglia, diventando Endorsement dei marchi:. Sempre nello stesso anno, sono pronti per registrare il loro nuovo full-length album. Il nuovo lavoro deisi intitola "" è parteciperanno(chitarrista degli) ed(batterista dei).Nel 2016 ifirmano per la(etichetta storica italiana).Fra 2012/2016 isi sono esibiti con oltre 85 bands di livello internazionale.A Gennaio 2017 isbarcano negli Stati Uniti, a Los Angeles, per partecipare al The Namm Show 2017 come ospiti dei propri marchi.DJ SET Dj Andrea (REBEL CIRCLE)Informazioni sul locale:Pagine Facebook:​