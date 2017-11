Sembra proprio arrivato anche il turno del Principe dell'Oscurità dare l'addio alle scene:ha infatti annunciato il suo tour di addio che lo terrà impegnato sino al 2020.Al momento sono note solamente alcune date ma sembra proprio che -pur senza ulteriori dettagli- vi sarà una data anche inSecondo Bandsintown la città prescelta sarà ROMA.Sarà presente al Rock in Roma?Chissà, ma per il momento questa pare più di una indiscrezione.Attendiamo notizie ufficiali.Ecco i concerti resi noti sinora:05/05/2018 TBA, MEX – TBA08/05/2018 Santiago, CHL – TBA11/05/2018 Buenos Aires, ARG – TBA13/05/2018 São Paulo, BRA – TBA16/05/2018 Curitiba, BRA – TBA18/05/2018 Belo Horizonte, BRA – TBA20/05/2018 Rio de Janeiro, BRA – TBA01/06/2018 Moscow, RUS – Olympiisky03/06/2018 St. Petersburg, RUS – Ice Palace (Ledovi Dvorets)06/06/2018 TBA, Finland – TBA08/06/2018 Solvesborg, SWE – Sweden Rock Festival10/06/2018 Donington, UK – Download Festival13/06/2018 Prague, CZE – Airport Letnany15/06/2018 Paris, FRA – Download Festival20/06/2018 Halden, NOR – Tons of Rock Festival22/06/2018 Copenhagen, DEN – Copenhell Festival24/06/2018 Dessel, BEL – Graspop Metal Meeting26/06/2018 Krakow, POL – Impact Festival28/06/2018 Oberhausen, GER – König-Pilsnet Arena30/06/2018 Madrid, SPA – Download Festival02/07/2018 Lisbon, POR – Meo ArenaSu facebook il messaggio lasciato da Oz ai fans.