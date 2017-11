Glihanno concesso le musiche tratte dal loro ultimo albumper il film di prossima uscita, “” progetto cinematografico del giovane registache vede la collaborazione di, fondatore dello storico gruppoe autore della colonna sonora principale.Il Film è un Horror che vede come protagonista l’attrice, conosciuta per aver recitato in vari film e serie tv popolari (tra cui), per poi addentrarsi negli affascinanti meandri del cinema dark. Tra i suoi ruoli più noti quello di Giulia in “Tulpa” di Federico Zampaglione, che l’ha vista anche protagonista di memorabili scene hot insieme a“The Antithesis”, che arriverà nei cinema italiani prima della fine del 2017, vede anche la partecipazione dell’attrice goriziana, che per la prima volta dopotorna a calcare un set horror-fantastico.