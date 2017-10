Tramite la propria pagina Facebook , ihanno pubblicato lo streaming della loro versione diTREMATE!..TREMATE!...LE SIGLE SON TORNATE!!!!Per festeggiare la nostra festa preferita, ecco il primo singolo tratto da......!!feat.deialla voce e con la partecipazione straordinaria dialle tastiere edeial basso!Un ringraziamento speciale adi Metal In Italy per il bellissimo lyric video e un SUPERringraziamento a chi sta supportando la nostra campagna crowdfunding!! avete tempo fino al 4 dicembre per preordinaree ottenere tanti goodies esclusivi! ecco il link:Di seguito la track list completa di1- Voltron (Intro)2- Batman3- 5 Samurai4- Jeeg Robot D’acciaio (Feat. Giacomo Voli-Rhapsody Of Fire/Teodasia)5- Il Mistero Della Pietra Azzurra6- Robin Hood7- Jem (Feat. Sara Squadrani-Ancient Bards)8- Daitarn 3 (Feat. Michele Luppi-Whitesnake/Secret Sphere)9- Oltre I Cieli Dell'avventura- Pokemon10- Ken Il Guerriero (Feat. Fabio Dessi-Arthemis)11- David Gnomo12- Beyblade Metal Masters13- Devilman (Feat. Steva-Deathless Legacy)14- Prince Valiant 15- What's My Destiny Dragonball16- Goodies Song #1 - Tba17- Goodies Song #2 - Tba18- Let It Go19- Pegasus Fantasy