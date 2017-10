BLOOD INC.

Oggi il nuovo video "Lucky Number 13"

Esce oggi il nuovo video "" del quartetto metal milanese, traccia numero uno del nuovo album omonimo in uscita il prossimo 17 novembre.Il video è ideato daie realizzato dadi, già regista del primo singolo "".Quest'annohanno voluto alzare il livello di terrore.Queste le parole della band:La band sarà dal vivo per quattro appuntamenti fino al prossimo febbraio, a partire dalilaldi Erba (CO) per poi toccare le città e province di Vercelli, Milano e Genova. Questi tutti i dettagli:23/12 Officine Sonore, Vercelli16/02 L'Angelo Azzurro Club, Genova