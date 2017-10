Dopo molti anni di assenza tornano sui palchi europei, per stupire le migliaia di fan in trepidante attesa. Stiamo parlando di, la super band di alternative rock più di culto degli ultimi 20 anni condeialla voce. Da poco, la formazione losangelina, ha rilasciato online una nuova traccia dal titolo “” (che potete ascoltare qui ) in attesa del nuovo e quarto album di prossima uscita. Nel frattempohanno già stabilito quello che sarà il tour europeo della prossima estate.E’ prevista una ed unica data italiana che si terrà ilaldi Villafranca (VR). Special guest:. Non c’è altro da aggiungere. L’evento sarà memorabile ed imperdibile.01.07.2018 VILLAFRANCA (VR), Castello ScaligeroApertura porte: ore 17.00Inizio concerti: ore 18.45Prezzo del biglietto in prevendita: €50,00+d.p.Prezzo del biglietto in vendita in cassa la sera dello show: €58,00Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di venerdì 3 Novembre.Ricordiamo che i biglietti dei concertisono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone . Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.