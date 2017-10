Stonedrift & Dawn Of Memories live in provincia di Reggio Emilia

Sabato 4 novembre, a partire dalle ore 22, si esibiranno sul palco del, due band della scena metal italiana.L'evento si svolgerà presso, via Nazionale n.87, 42045, Codisotto di Luzzara (RE)Sabato 4 Novembre, sul palco delper laarrivano ie gli(Progressive/Melodic Death/Metal) nascono nel 2010 nel modenese. Oltre ai numerosi live tenuti sul territorio nazionale, vantano all’attivo un EP e 2 Album, ultimo dei quali è "", il loro nuovo lavoro in studio che ha riscosso diverse recensioni positive dalle riviste del settore quali METAL MANIAC, ROCK HARD e METAL HAMMER, e nei quali hanno spesso menzionato il gruppo come tra le più interessanti novità del panorama underground italiano.Glisi formano nel 2007 a Rolo (RE), per idea di Max (batterista e cantante dei Dominance) ed Enrico (chitarra). Nel 2015 si uniscono alla band: Emiliano alla voce, Luca alla seconda chitarra, Lars al basso.Hanno una demo all'attivo, chiamato "" e uno in fase di registrazione.Il loro stile è uno Sludge Hardcore con influenze Crossover metal.Apertura h 22.00Live dalle h 22.45via Nazionale 87Codisotto di Luzzara (RE)(Da quest'anno il tesseramento nazionale ARCI è cambiato, la tessera d'ora in poi sarà valida da Ottobre a Settembre, e non più da Gennaio a Dicembre)Altre informazioni: