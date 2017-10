Ilprocede a vele spiegate, dopo qualche intoppo iniziale dovuto alla voce di, pare che ormai l’allarme sia rientrato.Glisono giunti in Brasile dove registreranno entrambi gli show di San Paolo, consentendo così qualche “ritocco” alla set List, notiamo ancora l’assenza di(inserita nel medley con01. Halloween (Kiske & Deris)02. Dr. Stein (Kiske & Deris)03. I'm Alive (Kiske)04. If I Could Fly (Deris)05. Are You Metal? (Deris)06. Rise And Fall (Kiske)07. Waiting For The Thunder (Deris)08. Perfect Gentleman (Deris)09. Kai Medley: Starlight/Ride The Sky/Judas/Heavy Metal (Is The Law)10. Forever And One (Neverland) (Kiske & Deris)11. A Tale That Wasn't Right (Kiske & Deris)12. I Can (Deris)13. Drum Solo (Dani & Ingo)14. Why? (Deris)15. Livin' Ain't No Crime/A Little Time (Kiske)16. Sole Survivor (Deris)17. Power (Deris)18. How Many Tears (Kiske, Deris & Hansen)19. Intro: Invitation20. Eagle Fly Free (Kiske)21. Keeper Of The Seven Keys (Kiske & Deris)22. Future World (Kiske)23. I Want Out (Kiske & Deris)Di seguito due video amatoriali registrati durante il tourtouring lineup:- Vocals- Guitar– Guitar- Bass- Vocals- Guitar- DrumsOct 19 - Escena - Monterrey, MexicoOct 21 - Arena Ciudad De Mexico - Mexico City, MexicoOct 23 - Bn Arena - San Jose, Costa RicaOct 25 - Gran Carpa de las Américas - Bogota, ColombiaOct 28 - Espaço das Américas - São Paulo, BrazilOct 29 - Espaço das Américas - São Paulo, BrazilOct 31 - Pepsi On Stage - Porto Alegre, BrazilNov 02 - Estadio Luna Park - Buenos Aires City, ArgentinaNov 03 - Teatro Caupolican - Santiago, ChileNov 05 - Teatro Caupolican - Santiago, ChileNov 10 - Samsung Hall - Zurich, SwitzerlandNov 11 - Porsche-Arena - Stuttgart, GermanyNov 12 - Zenith - München, GermanyNov 14 - O2 Academy Brixton - London, United KingdomNov 15 - Zénith Paris La Villette - Paris, FranceNov 20 - 013 - Tilburg, NetherlandsNov 24 - RuhrCongress - Bochum, GermanyNov 25 - Tipsport Aréna - Prague, Czech RepublicNov 26 - Aegon-arena - Bratislava, SlovakiaNov 28 - Hala Koło - Warsaw, PolandNov 30 - Black Box - Helsinki, FinlandDec 02 - Partille Arena - Partille, SwedenDec 04 - Tempodrom - Berlin, GermanyDec 09 - Wiznik Center - Madrid, SpainDec 14 - Sports hall "Arena Armeec Sofia” - Sofia, BulgariaDec 15 - Romexpo - Bucharest, RomaniaMar 16, 2018 - EX Theater Roppongi - Tokyo, JapanMar 18, 2018 - Zepp - Sapporo, JapanMar 21, 2018 - Zepp Bayside - Osaka, JapanMar 23, 2018 - Zepp - Tokyo, JapanMar 24, 2018 - Zepp - Tokyo, JapanMar 25, 2018 - Zepp - Nagoya Shi, JapanApr 07, 2018 - Stadium - Moscow - RussiaApr 09, 2018 - Dvorets Sporta - Kiev, Ucraina*Il biglietto con la dicitura “Alcatraz” sarà valido per l’ingresso alnella zona PARTERRE.Apertura porte: ore 18.00Inizio concerto: ore 20.30