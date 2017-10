sono felici di presentare:La band greca ormai di casa altorna nel nostro paese per questa occasione speciale!Il loro sound inconfondibile tra il Black e il Death Metal vi trascinerà in un oblio senza fine! In questa occasione la band ripercorrerà le tappe fondamentali di un carriera lunga ormai 30 anni!Il gruppo Symphonic / Black olandese sarà il co headliner di questo imperdibile tour! Attivi da ormai 15 anni la band di Landgraaf è riuscita a farsi valere diventando un dei nomi di punta della scena estrema europea!In apertura:UNICA DATA ITALIANA13.02.18 | CIRCOLO COLONYVia Romolo Gessi 14 , BresciaPrevendite disponibili su: www.circolocolony.org Per info:info at hellfirebooking.com