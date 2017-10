sono orgogliosi di presentare il ritorno in Italia dei:La deathcore band canadese dopo la Reunion avvenuta lo scorso anno torna finalmente in Italia per questo appuntamento imperdibile!Formati nel 2002 i D.I. insieme ai vari Suicide Silence, Job For a Cowboy & Black Dahlia Murder sono stati senza ombra di dubbio uno dei nomi più importanti e apprezzati del panorama Deathcore del primo decennio dei 2000.Dopo il loro scioglimento nel 2010 la band tornò sulla scena nel 2016 con un nuovo ed apprezzatissimo album intitolato "".Dopo diversi anni di assenza è giunta l'ora di rivedere questa band nel nostro paese per uno show tagliente e micidiale a cavallo tra il metalcore/deathcore & mathcore come solo loro sanno fare.Preparatevi ad una serata all'insegna delle sonorità più estreme!Special Guests:Dopo i concerti dj-set fino a un casino tardi.Sabato 17 Febbraio 2018Vidia Club, Via San Vittore 1128 CesenaTickets: TBAPer Informazioni:info at hellfirebooking.com www.vidiaclub.com - 349 1914005