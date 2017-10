I THEORY OF A DEADMAN PUBBLICANO IL NUOVO ALBUM IN STUDIO DAL TITOLO WAKE UP CALL DOMANI VENERDÌ 27 OTTOBRE (in Italia in versione solo digitale)

tornano con il loro nuovo e attesissimo sesto album in studio dal titoloin uscita domani venerdì 27 ottobre.è stato anticipato dai singoli "" ( guarda il video ) ed "" ( guarda il video ).Registrato con l'ausilio del produttoreaidi Londra, in(voce, chitarra),(chitarra),(basso) e(batteria) – sono usciti dalla loro zona sicura per realizzare un album in cui hanno superato, come mai prima d'ora, i propri limiti. Ciò è visibile soprattutto nel songwriting in brani come "" che affronta il tema dell'abuso di oppio che affligge le famiglie del Nord America, e "" che contrappone la nostalgia per le piacevoli e lunghe serate con gli amici all'amara realtà della vita di tutti i giorni.Per celebrare la pubblicazione disono partiti per un tour da headliner il 29 settembre allo Skyway di Minneapolis (Minnesota) e continuerà fino a fine dicembre. Per tutte le info vai su www.theoryofadeadman.com arriva tre anni dopo "" album uscito nel 2014, che ha portato i, per la seconda volta consecutiva, nella Top 10 della Billboard 200 e per la terza volta consecutiva #1 nella classifica Hard Rock Albums di Billboard.include la hit "", in vetta a tutte le classifiche radiofoniche americane e il cui video ufficiale ha superato 10 milioni di visualizzazioni.Da più di dieci anni isono una delle più carismatiche e popolari band nel panorama musicale dell'hard rock, combinando testi sinceri e melodie straordinarie con potenza ed elettrizzante dinamismo. Con il cantante/songwriteral comando, la band di Vancouver ha guadagnato sempre più fan in tutto il mondo e pubblicato numerose hit, come l'incredibile "" brano contenuto nell'album del 2008 "" e certificato platino.TRACKLISTPer maggiori informazioni: http://twitter.com/TOADM (@TOADM)