Si sono aggiunti aiDan Ryan (batteria) e James Alexander Lascu (basso). Quest’ultimo suona anche nei WILSON e continuerà a ricoprire il ruolo di bassista in entrambe le band. Dan è un artista ufficiale di Ddrum USA, mentre James ha un endorsement con Darkglass Electronics, Spector, EMG Pickups e Ernie Ball." - Brandon & BishopI CROBOT, dopo aver completato il tour estivo negli Stati Uniti, hanno iniziato a lavorare sul terzo album in studio in uscita nel 2018.L’ultimo album della band “Welcome To Fat City” è disponibile in formato fisico