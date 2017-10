Glihanno pubblicato il loro nuovo album “” il 13 ottobre su. Il disco è entrato al 12° posto della classifica norvegese, al 6° nell’US Billboard Heatseekers e all’80° in Germania.Ma il viaggio degli ENSLAVED e di “E” è appena iniziato. La band sarà headliner del Decibel Magazine Tour 2018 cui parteciperanno anche”, dichiara il chitarrista e co-fondatore. “”.15.02. USA Philadelphia, PA - TLA16.02. USA New York, NY - Irving Plaza17.02. USA Boston, MA - Royale18.02. CDN Montreal, QC - Corona Theatre20.02. CDN Toronto, ON - Phoenix Theatre21.02. USA Cleveland, OH - Agora Ballroom23.02. USA Chicago, IL - Metro24.02. USA Minneapolis, MN - Cabooze25.02. USA Lawrence, KS - Granada Theater26.02. USA Englewood, CO - Gothic Theatre02.03. CDN Calgary, AB - MacEwan Ballroom03.03. CDN Edmonton, BC - The Starlite Ballroom05.03. CDN Vancouver, BC - Rickshaw Theater06.03. USA Seattle, WA - El Corazon07.03. USA Portland, OR - Hawthorne Theater09.03. USA San Francisco, CA - Regency Ballroom10.03. USA Santa Ana, CA - The ObservatoryIl disco può essere acquistato in formato fisico