annuncia con piacere la firma con i. La band nasce tre anni fa, dalle ceneri di una tribute band deidi nome(voce, basso),(chitarra, Synful Ira, ex Ancient Bards),(batteria) e(synth) iniziano quindi un progetto di inediti producendo un sound che richiama grunge, elettronica e metal. Lungo il cammino Massimiliano e Gabriele prendono altre strade e il progetto viene portato avanti da Alberto e Fabio. I testi sono introspettivi e malinconici, il sound è caratterizzato dall'uso del basso sempre distorto, il sottofondo dei synth, dalla voce graffiante di Alberto, dalla chitarra massiccia di Fabio e da una batteria che accresce le sensazioni date dagli altri strumenti.Il CD è stato registrato e mixato da Fabio, coadiuvato dagli altri nella fase realizzativa dei pezzi: “Rotten Dreams” è il risultato di questo mix inusuale. Il concept del booklet è un viaggio in manicomi abbandonati e semi distrutti; la copertina, realizzata da Agata Borghesan, rispecchia il luogo in cui i DSease vogliono condurre l'ascoltatore: nel mondo dei “sogni marci”, da cui spesso ci illudiamo di fuggire.WEB / SOCIAL LINKS: