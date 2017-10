degliha ammesso che sono state usate voci preregistrate (al secolo, playback) durante lo show di apertura del "" world tour.Sappiamo che in questi giorni c'è stato un fioccare di polemiche a causa di alcuni video su Youtube che accusavanodi cantare in playback durante le parti più difficili delle varie canzoni.In un'intervista conHansen ha finalmente ammesso che questa mossa si è rivelata necessaria a causa dello scarso stato di salute di Kiske.Che dire? Speriamo che Kiske recuperi in fretta e che non ci sia più bisogno di tali espedienti.In bocca al lupo!