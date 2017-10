Continua senza freni la corsa dei! A seguito della pubblicazione del nuovo album “”, edito da, la band si è imbarcata in una serie di date che l’hanno portata su molti palchi italiani ed Europei, tra cui molti festival di calibro internazionale.Per la data prevista peril combo thrash metal bolzanino ha previsto qualcosa di davvero speciale, infatti, con la collaborazione dideglidelladietro la macchina da presa, verranno registrati audio e video dell’intera serata. Il materiale verrà utilizzato per una pubblicazione ufficiale della quale verranno svelati i dettagli in futuro.L’appuntamento è quindi per Sabato 28 Ottobre 2017 presso ildi Erba.Centrale Rock PubInizio concerti: ore 22:00Info:Evento Fb: Clicca QUI