Hellfire Booking & Erocks è felice di annunciare il ritorno dei:

While She Sleeps

Attivi dal 2006 isono diventati un vero e proprio nome culto all’interno del panorama Metalcore mondiale, partiti in sordina ma poi apprezzati da critica e kids i 5 inglesi si sono fatti valere all'interno della scena musicale moderna mescolando rabbia e melodia con un energia che davvero poche bands riescono a trasmettere.Il 2017 è l'anno di una nuova vita per i WSS :l'uscita del singolo "" che vanta la collaborazione dideiin pochissime ore vede la band catturare l'attenzione del grande pubblico con milioni di views su YouTube, il loro ultimo disco "" è apprezzatissimo dalla critica mondiale che definisce questo album come il migliore della band, Mtv Europa nomina i 5 di Sheffield al secondo posto nella classifica delle migliori bands Europee dell'anno.Prevendite disponibili dal 27 Ottobre sui Circuiti Ticketone.Per Informazioni:info at hellfirebooking.com